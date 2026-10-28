A8 MILANO-VARESE: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CASTELLANZA E BUSTO ARSIZIO VERSO VARESE
A8 MILANO-VARESE: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CASTELLANZA E BUSTO ARSIZIO VERSO VARESE
Roma, 28 ottobre 2026 – Alle ore 23:45 circa della sera di ieri, sulla A8 Milano-Varese, è stato riaperto il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, precedentemente chiuso a causa di un veicolo andato in fiamme all’altezza del km 17+800.
Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione.