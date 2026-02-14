A8 MILANO-VARESE: RIAPERTO IL NODO PER CHI DA VARESE E’ DIRETTO VERSO LA A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE
Roma 14 febbraio 2026 – Alle 13:45 circa, sulla A8 Milano-Varese, è stato riaperto il nodo per chi da Varese è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, precedentemente chiuso per un incidente che aveva visto coinvolta un’autovettura al km 30,9, ora risolto.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative per le provenienze da Varese.