A8 MILANO-VARESE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO LEGNANO-ALLACCIAMENTO A36. CONFERMATA LA CHIUSURA BUSTO ARSIZIO-CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO LEGNANO-ALLACCIAMENTO A36. CONFERMATA LA CHIUSURA BUSTO ARSIZIO-CASTELLANZA
Roma, 23 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura del tratto Legnano-allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Varese, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 23, alle 5:00 di venerdì 24 ottobre.
Nel suddetto orario, rimane confermata la chiusura del tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza, verso Milano, per consentire lavori di pavimentazione.
Si precisa che l’entrata di Busto Arsizio sarà chiusa in entrambe le direzioni, Milano e Varese.
In alternativ, si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: via Papa Giovanni XXIII, via Cadorna verso Legnano, SS33 del Sempione in direzione Castellanza-Busto Arsizio-Gallarate, via Ambrosoli, via Buonarroti, viale Mornera, via Capponi, viale Lombardia, via Vespucci, via Sanzio, via Vittorio Veneto e rientrare in A8 a Gallarate;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Milano: Castellanza;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Varese: Gallarate.