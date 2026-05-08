A8 MILANO-VARESE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO BUSTO ARSIZIO-GALLARATE VERSO VARESE

Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, sono terminate in anticipo rispetto al programma, le attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore; di conseguenza, è stata annullata la chiusura del tratto Busto Arsizio-Gallarate, verso Varese, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 8, alle 5:00 di sabato 9 maggio.