A8 MILANO-VARESE: REGOLARMENTE APERTO IL RAMO DI IMMISSIONE SULLA A60 TANGENZIALE DI VARESE
A8 MILANO-VARESE: REGOLARMENTE APERTO IL RAMO DI IMMISSIONE SULLA A60 TANGENZIALE DI VARESE
Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese è stata annullata la chiusura del Ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso il Valico del Gaggiolo, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, venerdì 2, alle 5:00 di sabato 3 agosto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.