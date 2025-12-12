A8 MILANO-VARESE: REGOLARMENTE APERTI I TRATTI CASTELLANZA-ALLACCIAMENTO A36, BUSTO ARSIZIO-LEGNANO E BUSTO ARSIZIO-CASTELLANZA. CONFERMATA LA CHIUSURA DELL’ENTRATA DI CASTELLANZA VERSO MILANO

Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, come di seguito indicato:

-sono state annullate le chiusure dei tratti Castellanza-allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Varese e Busto Arsizio-Legnano, verso Milano, che erano previste dalle 22:00 di questa sera, venerdì 12, alle 5:00 di sabato 13 dicembre.

Si precisa che sarà regolarmente aperta l’entrata di Busto Arsizio in entrambe le direzioni;

-sono state annullate le chiusure dei tratti Busto Arsizio-Castellanza, verso Milano e Castellanza-allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Varese, che erano previste dalle 22:00 di sabato 13 alle 5:00 di domenica 14 dicembre.

Si precisa che sarà regolarmente aperta l’entrata di Busto Arsizio in entrambe le direzioni.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura dell’entrata dello svincolo di Castellanza, verso Milano, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 12, alle 5:00 di sabato 13 dicembre, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.