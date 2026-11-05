A8 MILANO-VARESE: REGOLARMENTE APERTE L’AREA DI SERVIZIO VILLORESI EST E L’USCITA DI LAINATE ARESE. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA USCITA SVINCOLO DI BUSTO ARSIZIO
A8 MILANO-VARESE: REGOLARMENTE APERTE L’AREA DI SERVIZIO VILLORESI EST E L’USCITA DI LAINATE ARESE. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA USCITA SVINCOLO DI BUSTO ARSIZIO
Roma, 5 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, sono state annullate le seguenti chiusure notturne:
-annullata la chiusura dell’area di servizio “Villoresi est”, situata nel tratto compreso tra Milano nord e Lainate, verso Varese, che era prevista dalle 20:00 di questa sera, giovedì 5, alle 5:00 di venerdì 6 novembre;
-annullata la chiusura uscita di Lainate Arese, per chi proviene da Milano, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 5, alle 5:00 di venerdì 6 novembre.
Rimane confermata, come da programma, sulla stessa A8, la chiusura dell’uscita dello svincolo di Busto Arsizio, per chi proviene da Milano, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di uscire a Castellanza o a Gallarate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.