A8 MILANO-VARESE: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BUSTO ARSIZIO
A8 MILANO-VARESE: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BUSTO ARSIZIO
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura dell’uscita dello svincolo di Busto Arsizio, per chi proviene da Milano, che era previsa dalle 22:00 di questa sera, venerdì 20, alle 5:00 di sabato 21 novembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.