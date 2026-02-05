A8 MILANO-VARESE: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA SC5 STRADA VARESE-GAZZADA SC5 STRADA VARESE-GAZZADA/A8: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA A8
Roma, 5 febbraio 2026 – Sono state annullate le chiusure che erano previste dalle 21:00 di questa sera, giovedì 5, alle 5:00 di venerdì 6 febbraio, di seguito indicate:
-annullata la chiusura, sulla A8 Milano-Varese, del ramo di immissione sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, da Varese verso Buguggiate;
-annullata la chiusura, sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, del ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, da Buguggiate verso Milano.