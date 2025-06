A8 MILANO-VARESE: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA A60 TANGENZIALE DI VARESE. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA USCITA SVINCOLO DI LEGNANO

Roma, 9 giugno 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura del ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso via del Gaggiolo, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 9, alle 5:00 di martedì 10 giugno.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura, sulla stessa A8, dello svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Varese, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 giugno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza.