A8 MILANO-VARESE, R37 RACCORDO FIERA MILANO, A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO E R52 RACCORDO DI BARANZATE: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, sul Raccordo Fiera Milano (R37), sulla A52 Tangenziale nord di Milano e sul Raccordo di Baranzate (R52), dalle 21:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-saranno chiusi, per chi proviene da Varese, i Rami di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho e Monza, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

verso Rho, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SR1 e uscire al primo svincolo verso Rho/Fiera Milano/Cimitero Maggiore/Expo Roserio/Merlata/A4, alla rotatoria immettersi sulla prima uscita verso Fiera Milano/A4/Pero/SS33/centro commerciale Merlata, proseguire sulla Complanare di Pero in direzione Torino, successivamente seguire le indicazioni per SS33 del Sempione e immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37), in direzione Rho;

verso Monza, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SR1 e uscire al primo svincolo verso Rho/Fiera Milano/Cimitero Maggiore/Expo Roserio/Merlata/A4, alla rotatoria immettersi alla terza uscita verso Autostrada A8/A9, proseguire sulla SR1 e successivamente sulla A8 verso Varese e, attraverso il nodo Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord in direzione Monza;

-saranno chiusi, per chi proviene da Milano, i Rami di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale.

In alternativa, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Bollate Novate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho e proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37):

-sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Monza e in uscita per chi proviene da Rho, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Monza, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare allo svincolo di Baranzate, mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrata allo svincolo di Mazzo di Rho, in direzione Rho, uscire a Fiera sud-est, P1-2, Cargo 3-4 e rientrare sul Raccordo Fiera Milano in direzione Monza, in considerazione della limitazione in altezza, al sottopasso di via Montello;

-saranno chiusi, per chi proviene da Monza, i Rami di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, seguire le indicazioni per Rho lungo il Raccordo Fiera Milano (R37), uscire allo svincolo Fiera sud-est, P1-2, Cargo 3-4 e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per poi immettersi in A8, verso Milano o Varese.

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sul Raccordo di Baranzate (R52), verso Baranzate/A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Contestualmente, sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene da Monza, sarà chiuso anche il Ramo di allacciamento per chi proviene dalla A8/Milano ed è diretto verso R37/Rho e

sarà anche chiuso il Raccordo di Baranzate (R52), verso Rho.

In alternativa, proseguire in direzione Rho/Tangenziale ovest lungo il Raccordo Fiera di Milano (R37), uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per poi immettersi in A8 Milano-Varese, verso Milano o Varese;

-sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene da Monza e da Rho, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza e lavori di manutenzione della segnaletica verticale.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bollate Novate.