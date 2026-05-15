A8 MILANO-VARESE, R37 RACCORDO FIERA MILANO, A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO E R52 RACCORDO DI BARANZATE: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 15 maggio 2026 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37) è stata annullata la chiusura dello svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Monza e in uscita per chi proviene da Rho, che era prevista dalle 21:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 maggio.

Inoltre, è stato aggiornato il programma delle chiusure, sulla A8 Milano-Varese, sul Raccordo Fiera Milano (R37), sulla A52 Tangenziale nord di Milano e sul Raccordo di Baranzate (R52), dalle 21:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 maggio, come di seguito indicato:

Sulla A8 Milano-Varese:

-saranno chiusi, per chi proviene da Varese, i Rami di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho e Monza, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia:

verso Rho, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SR1 e uscire al primo svincolo verso Rho/Fiera Milano/Cimitero Maggiore/Expo Roserio/Merlata/A4, alla rotatoria immettersi sulla prima uscita verso Fiera Milano/A4/Pero/SS33/centro commerciale Merlata, proseguire sulla Complanare di Pero in direzione Torino, successivamente seguire le indicazioni per SS33 del Sempione e immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37), in direzione Rho;

verso Monza, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SR1 e uscire al primo svincolo verso Rho/Fiera Milano/Cimitero Maggiore/Expo Roserio/Merlata/A4, alla rotatoria immettersi alla terza uscita verso Autostrada A8/A9, proseguire sulla SR1 e successivamente sulla A8 verso Varese e, attraverso il nodo Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord in direzione Monza;

-saranno chiusi, per chi proviene da Milano, i Rami di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale.

In alternativa, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Bollate Novate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho e proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37):

-saranno chiusi, per chi proviene da Monza, i Rami di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa seguire le indicazioni per Rho, lungo il Raccordo Fiera Milano (R37), uscire allo svincolo Fiera sud-est, P1-2, Cargo 3-4 e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per poi immettersi in A8 verso Milano o Varese;

-sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene da Monza.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Rho, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno percorrere via Grandi, via De Gasperi, via Buonarroti e immettersi sulla SS33 del Sempione o sulla A50 Tangenziale ovest, mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare a Mazzo di Rho in direzione Monza, uscire a Bollate Novate e rientrare sulla A52 Tangenziale nord verso Rho, in considerazione della limitazione in peso sul ponte di via Buonarroti, nel Comune di Rho;

in uscita per chi proviene da Monza, proseguire verso Rho, uscire allo svincolo Fiera sud-est, P1-2, Cargo 3-4, rientrare sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Monza e uscire a Mazzo di Rho.

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sul Raccordo di Baranzate (R52), verso Baranzate/A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

-sarà chiuso il Ramo di allacciamento, per chi proviene dalla A8/Milano ed è diretto verso R37/Rho;

-sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene da Monza e da Rho, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza e lavori di manutenzione della segnaletica verticale.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bollate Novate.

Sul Raccordo di Baranzate (R52):

-sarà chiuso il Raccordo di Baranzate (R52), verso Rho.

In alternativa, proseguire in direzione Rho/Tangenziale ovest lungo il Raccordo Fiera di Milano (R37), uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per poi immettersi in A8 Milano-Varese, verso Milano o Varese.