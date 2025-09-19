A8 MILANO-VARESE, R37 RACCORDO FIERA DI MILANO, RAMO ALLACCIAMENTO A4/A8 E SC1 RACCORDO DI VIALE CERTOSA: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, sul Raccordo Fiera di Milano (R37), sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A8 Milano-Varese e sul Raccordo di Viale Certosa (SC1), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 22 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 23 SETTEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e l’allacciamento con la A50 Tangenziale ovest, verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate e proseguire sulla viabilità ordinaria: SP233, viale Alfa Romeo, via Eugenio Luraghi, per poi entrare in A8 a Lainate.

Su Raccordo Fiera di Milano (R37):

-sarà chiuso, per chi proviene dalla SP46, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, proseguire lungo la direttrice Rho/Tangenziale ovest del Raccordo Fiera Milano, immettersi su S101, SP300 ed entrare in A8 a Lainate;

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A50 Tangenziale ovest, da Rho, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese e Milano.

In alternativa si consiglia:

verso Varese, immettersi sulla A52 Tangenziale nord, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo, seguire poi le indicazioni per Rho/Tangenziale ovest, proseguire sulla SP101 e sulla SP300 ed entrare in A8 a Lainate;

verso Milano, immettersi in A4 attraverso il nodo di Pero e seguire le indicazioni per Milano città o per Venezia.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 23 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 24 SETTEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A50 Tangenziale ovest e Fiera Milano, verso Milano.

Pertanto, dopo l’immissione obbligatoria sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna, uscire allo svincolo 1 Rho-Pero-Monza, immettersi sul Raccordo Fiera di Milano (R37) verso Monza e proseguire sulla A4, seguendo le indicazioni per Venezia.

In ulteriore alternativa, proseguire verso la direttrice A52/Monza e immettersi poi sulla A8 Milano-Varese verso Milano.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 24 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e l’allacciamento A4 Torino-Trieste, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria sul nodo Fiera, seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest, uscire a Fieramilano est-sud e rientrare allo stesso svincolo verso A4/Venezia.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37):

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A50 Tangenziale ovest, da Rho, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa si consiglia:

verso Varese, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, entrare poi sulla A8 Milano-Varese attraverso il nodo Fiera Milano;

verso Milano, anticipare l’uscita presso il nodo di Pero, immettersi in A4 verso Venezia e uscire a Milano Viale Certosa seguendo le indicazioni per Milano Centro.

In alternativa, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate e percorrere la SP233 Varesina, via Aquileia e via Milano, in direzione Milano Centro;

-sarà chiuso, per chi proviene dalla SP46, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Baranzate e seguire l’itinerario SP233 Varesina, via Aquileia, via Milano verso Milano Centro.

In ulteriore alternativa, proseguire sul Raccordo R37 Raccordo Fiera Milano in direzione Rho, uscire allo svincolo Fiera Milano Est-Sud/P 3-4/Cargo 2-3, alla rotatoria seguire le indicazioni per Autostrada A4, entrare in A4 verso Venezia, dal nodo di Pero e uscire allo svincolo Milano Viale Certosa seguendo le indicazioni per Milano Centro.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 25 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 26 SETTEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e Fiera Milano, verso Varese.

In alternativa, chi proviene da Milano città verrà indirizzato obbligatoriamente sulla A4 verso Torino, dove potrà uscire attraverso il nodo di Pero, percorrere il Raccordo Fiera di Milano (R37) verso la A52/Monza ed entrare poi sulla A8 dal Nodo Fiera.

Sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A8 Milano-Varese:

-sarà chiusa, per chi proviene da Brescia, l’immissione sulla A8 verso Varese.

In alternativa, seguire le indicazioni per A4/Torino, uscire dal nodo di Pero, immettersi sul Raccordo Fiera di Milano (R37) verso la direttrice A52/Monza e proseguire poi in A8, in direzione di Varese.

Sul Raccordo di Viale Certosa (SC1):

-sarà chiusa, per chi proviene da Milano, l’immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

Pertanto, dopo l’immissione obbligatoria sulla A4 verso Torino, uscire dal nodo di Pero, percorrere il Raccordo Fiera di Milano (R37) verso la direttrice A52/Monza ed entrare poi sulla A8, attraverso il nodo Fiera.