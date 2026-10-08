A8 MILANO-VARESE: PER MALTEMPO ANNULLATE LE CHIUSURE AREA DI SERVIZIO VILLORESI EST E USCITA LAINATE ARESE
A8 MILANO-VARESE: PER MALTEMPO ANNULLATE LE CHIUSURE AREA DI SERVIZIO VILLORESI EST E USCITA LAINATE ARESE
Roma, 8 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A8 Milano-Varese, sono state annullate le seguenti chiusure notturne:
annullamento chiusura dell’area di servizio “Villoresi est”, situata nel tratto compreso tra Milano nord e Lainate, verso Varese, prevista dalle 20:00 di questa sera, giovedì 8, alle 6:00 di venerdì 9 ottobre;
annullamento chiusura dell’uscita di Lainate Arese, per chi proviene da Milano, prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 8, alle 6:00 di venerdì 9 ottobre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.