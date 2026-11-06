A8 MILANO-VARESE: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA DELL’USCITA DI BUSTO
A8 MILANO-VARESE: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA DELL’USCITA DI BUSTO
Roma, 6 novembre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura dell’uscita dello svincolo di Busto Arsizio, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 6, alle 6:00 di sabato 7 novembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.