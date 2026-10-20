A8 MILANO-VARESE: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO LAINATE ARESE, STAZIONE DI LAINATE E ALLACCIAMENTO A50
A8 MILANO-VARESE: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO LAINATE ARESE, STAZIONE DI LAINATE E ALLACCIAMENTO A50
Roma, 20 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A8 Milano-Varese, sono state annullate le seguenti chiusure:
-annullamento chiusure uscita svincoli di Lainate e Lainate Arese e immissione A50 Tangenziale ovest, previste dalle 21:00 di questa sera, martedì 20, alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre;
-annullamento chiusura area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel tratto compreso tra Lainate e Lainate Arese, verso Milano, prevista dalle 20:00 di questa sera, martedì 20, alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre.
Rimangono confermate, come da programma, sulla A8, le altre chiusure notturne, di seguito indicate, per lavori di pavimentazione:
-dalle 20:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel tratto compreso tra Lainate e Lainate Arese, verso Milano;
-dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano presso il nodo Fiera Milano e raggiungere la A50 Tangenziale ovest. In ulteriore alternativa, proseguire in A8 verso Milano uscire allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SS11 ed entrare in A50 allo svincolo 2 Novara/Gallaratese;
-sarà chiusa l’uscita di Lainate, per chi proviene da Varese.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita a Legnano. In ulteriore alternativa, proseguire in A8 verso Milano, immettersi in A50 Tangenziale ovest e uscire allo svincolo SS33 del Sempione.
Chi, invece, proviene da Chiasso, potrà anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno;
-sarà chiusa l’entrata di Lainate Arese, verso Milano.
In alternativa, entrare dal nodo Fiera Milano;
dalle 20:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi est”, situata nel tratto compreso tra Lainate Arese e Lainate, verso Varese;
-dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiusa l’uscita di Lainate Arese, per chi proviene da Milano.
In alternativa, si consiglia:
per i i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate: uscire a Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord di Milano oppure ad Origgio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per poi percorrere la SP233 della Varesina, in direzione Arese;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: in considerazione della limitazione in peso lungo la SP233 Varesina, nel Comune di Garbagnate Milanese, proseguire sulla A8 verso Varese, immettersi in A9 Lainate-Como-Chiasso verso Chiasso, uscire ad Origgio e percorrere la SP233 Varesina, verso Arese;
-dalle 21:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel tratto compreso tra Lainate e Lainate Arese, verso Milano;
-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano presso il nodo Fiera Milano e raggiungere la A50 Tangenziale ovest.
In ulteriore alternativa, proseguire in A8 verso Milano uscire allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SS11 ed entrare in A50 allo svincolo 2 Novara/Gallaratese;
-sarà chiusa l’uscita di Lainate, per chi proviene da Varese.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita a Legnano.
In ulteriore alternativa, proseguire in A8 verso Milano, immettersi in A50 Tangenziale ovest e uscire allo svincolo SS33 del Sempione.
Chi, invece, proviene da Chiasso, potrà anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno;
-sarà chiusa l’entrata di Lainate Arese, verso Milano.
In alternativa, entrare dal nodo Fiera Milano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.