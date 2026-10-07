A8 MILANO-VARESE: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO VILLORESI OVEST, LAINATE ARESE E IMMISSIONE A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO
A8 MILANO-VARESE: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO VILLORESI OVEST, LAINATE ARESE E IMMISSIONE A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO
Roma, 7 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A8 Milano-Varese, sono state annullate le chiusure di seguito indicate:
-annullamento chiusura dell’area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel tratto compreso tra Lainate e Milano nord, verso Milano, prevista dalle 20:00 di questa sera, mercoledì 7, alle 5:00 di giovedì 8 ottobre;
-annullamento chiusura dell’entrata di Lainate Arese, verso Milano, prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 7, alle 5:00 di giovedì 8 ottobre.
Aggiornati anche gli orari delle altre chiusure in programma, sulla stessa A8, per lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:
-dalle 20:00 di venerdì 9 alle 5:00 di sabato 10 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel tratto compreso tra Lainate e Milano nord, verso Milano;
-dalle 21:00 di venerdì 9 alle 5:00 di sabato 10 ottobre, sarà chiusa l’entrata di Lainate Arese, verso Milano.
In alternativa, si consiglia di entrare dal nodo Fiera;
-dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho e poi sulla A50 Tangenziale ovest. In ulteriore alternativa, uscire in A8 allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SS11 e immettersi poi in A50 Tangenziale ovest.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.