A8 MILANO-VARESE: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
Roma, 12 novembre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura dell’entrata dello svincolo di Castellanza, verso Milano, che era prevista dalle 20:00 di questa sera, giovedì 12, alle 5:00 di venerdì 13 novembre.
Rimane confermata la chiusura dello svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano, dalle 20:00 di venerdì 13 alle 17:00 di sabato 14 novembre, in modalità continuativa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.