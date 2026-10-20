A8 MILANO-VARESE: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI CASTELLANZA

Roma, 20 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura dell’entrata di Castellanza, verso Milano, prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 20, alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre.

E’ stato, inoltre, aggiornato il programma di chiusura dello svincolo di Castellanza, che sarà chiuso nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, con orario 21:00-5:00, in entrata verso Milano, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza e di potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore.

In alternativa, si consiglia lo svincolo di Legnano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.