A8 MILANO-VARESE: PER GARA CICLISTICA CHIUSA PER ALCUNE ORE L’USCITA DI LEGNANO

Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, in occasione della 107esima edizione della gara ciclistica “Coppa Bernocchi”, che si svolgerà lunedì 5 ottobre, sarà necessario chiudere lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Milano e da Varese, dalle 11:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:00.

In alternativa si potrà uscire allo svincolo di Castellanza o di Busto Arsizio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.