A8 MILANO-VARESE: PER GARA CICLISTICA CHIUSA L’USCITA DEGLI SVINCOLI DI LEGNANO E CASTELLANZA

Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire il passaggio della gara ciclistica “Coppa Bernocchi”, che si svolgerà lunedì 6 ottobre, sarà necessario chiudere gli svincoli di Legnano e di Castellanza, in uscita per chi proviene da Milano e da Varese, dalle 12:15 alle 13:15 e dalle 15:45 alle 17:00.

In alternativa si consiglia di uscire a Busto Arsizio, al km 24+500.