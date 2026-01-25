A8 MILANO-VARESE: FINE CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA BUSTO ARSIZIO E LEGNANO IN DIREZIONE MILANO

Roma, 25 gennaio 2026 – Alle ore 16:50 circa, sulla Autostrada A8 Milano-Varese, nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Legnano, in direzione Milano, sono terminate le turbative alla circolazione precedentemente causate da un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 16,8.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili in direzione Milano.