A8 MILANO-VARESE E RAMO ALLACCIAMENTO A60 TANGENZIALE DI VARESE/A8: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sul Ramo di allacciamento A60 Tangenziale di Varese/A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 16 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 17 FEBBRAIO, IN MODALITA’ ALTERNATA

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza o di Lainate Arese;

-sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano;

-sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare a Gallarate; in ulteriore alternativa, entrare a Busto Arsizio verso Milano, uscire a Castellanza e rientrare dallo stesso svincolo verso Varese.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 18 FEBRBAIO, IN MODALITA’ ALTERNATA

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Milano: Cavaria;

verso Varese: Castronno;

-sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire a Gallarate o a Castellanza.

Sul Ramo di allacciamento A60 Tangenziale di Varese/A8 Milano-Varese:

-sarà chiusa, per chi proviene da via del Gaggiolo, l’immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, entrare in A8 a Buguggiate o a Castronno.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 19 FEBBRAIO

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza, percorrere la SP527 Bustese verso Rescaldina-Uboldo-Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Saronno.

Chi supererà lo svincolo di Castellanza, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Lainate, percorrere la viabilità ordinaria: SP119, SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate, SP233 Varesina in direzione Caronno-Origgio-Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Origgio.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 20 FEBBRAIO

Sul Ramo di allacciamento A60 Tangenziale di Varese/A8 Milano-Varese:

-sarà chiusa, per chi proviene da via del Gaggiolo, l’immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, entrare in A8 a Buguggiate o a Castronno.

DALLE 1:00 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 20 FEBBRAIO

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Lainate Arese, percorrere la viabilità ordinaria: SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate, SP233 Varesina in direzione Caronno-Origgio-Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Origgio.

Chi supererà lo svincolo di Lainate Arese, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8, verso Varese, dove potrà uscire a Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: viale Marco Polo ovest, SP527 Bustese verso Uboldo-Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Saronno.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 20 ALLE 5:00 DI SABATO 21 FEBBRAIO

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire a Castellanza o a Gallarate.

Si precisa che le suddette chiusure, che saranno effettuate nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, saranno effettuate IN MODALITA’ ALTERNATA.