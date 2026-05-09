A8 MILANO-VARESE E R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 9 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Monza.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo Fiera Milano, seguire le indicazioni per Rho/A50 Tangenziale ovest/ SS33 del Sempione, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza;

-sarà chiuso lo svincolo di Cascina Merlata, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna, uscire allo svincolo Rho/SS33 del Sempione, immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza, entrare in A4 verso Brescia attraverso il nodo di Pero e seguire le indicazioni per Pero/Molino Dorino/Fiera Milano.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37):

-saranno chiusi, per chi proviene da Rho, i Rami di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano, anticipare l’uscita presso il nodo di Pero, immettersi in A4 verso Brescia e uscire a Milano Viale Certosa, seguendo poi le indicazioni per Milano Centro.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate, percorrere la viabilità ordinaria: SP233 Varesina, via Aquileia e via Milano, in direzione Milano Centro;

verso Varese, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho ed entrare sulla A8 Milano-Varese verso Varese attraverso il nodo Fiera Milano;

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Baranzate, percorrere la viabilità ordinaria: SP233 Varesina, via Aquileia e via Milano in direzione Milano Centro.

In ulteriore alternativa, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, uscire allo svincolo Fiera Milano est-/P3-4/Cargo 2-3, alla rotatoria seguire le indicazioni per A4, entrare in A4 in direzione Venezia dal nodo di Pero e uscire allo svincolo Milano Viale Certosa, seguendo le indicazioni per Milano Centro.