A8 MILANO-VARESE E R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 4 aprile 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, alcuni dei quali saranno effettuati in modalità alternata nel corso della notte, per garantire sempre la fruibilità dei percorsi alternativi:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiusa, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho e in direzione di Monza.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Rho: proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SR1, uscire verso verso Rho/Fiera Milano/Cimitero Maggiore/Expo Roserio/Merlata/A4, dopo la rotatoria proseguire verso Fiera Milano/A4/Pero/ SS33/Centro commerciale Merlata, immettersi sulla Complanare di Pero verso Torino, seguire successivamente le indicazioni per SS33 del Sempione e immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho;

verso Monza: proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SR1, uscire verso Rho/Fiera Milano/Cimitero Maggiore/Expo Roserio/Merlata/A4, dopo la rotatoria proseguire verso A8/A9, immettersi sulla SR1, sulla A8 in direzione Varese e quindi sulla A52 Tangenziale nord in direzione Monza attraverso il nodo Fiera Milano.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37):

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233 Varesina-via Aquileia-via Milano verso Milano Centro.

In ulteriore alternativa, proseguire sul Raccordo Fiera Milano R37 in direzione Rho, uscire a Fiera Milano est-sud/P 3-4/Cargo 2-3, rientrare dallo stesso svincolo verso Monza e immettersi sulla A8, in direzione Milano;

-sarà chiuso lo svincolo Mazzo di Rho, in entrata verso Rho e Monza e in uscita per chi proviene da Monza.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Rho:

per i veicoli leggeri con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, percorrere via Grandi, via De Gasperi, via Buonarroti, SS33 del Sempione ed entrare in A50 Tangenziale ovest;

per i veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso sul ponte di via Buonarroti, nel Comune di Rho, entrare allo svincolo Mazzo di Rho in direzione Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho;

in entrata verso Monza:

per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare allo svincolo di Baranzate;

per i veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione della limitazione in altezza nel sottopasso di via Montello, si dovrà entrare a Mazzo di Rho verso Rho, uscire allo svincolo A50/Pero/Milano e rientrare sul Raccordo Fiera in direzione Monza;

in uscita per chi proviene da Monza:

per i veicoli leggeri con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, anticipare l’uscita a Baranzate e raggiungere Mazzo di Rho attraverso la viabilità ordinaria;

per i veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione della limitazione in altezza nel sottopasso di via Montello, si dovrà proseguire in direzione Rho, uscire allo svincolo A50/Pero/Milano, rientrare sul Raccordo Fiera verso Monza e uscire a Mazzo di Rho.

Si precisa che alcune chiusure sopra indicate saranno effettuate in modalità alternata, per garantire sempre la fruibilità dei percorsi alternativi.