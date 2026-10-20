A8 MILANO-VARESE E D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURE NOTTURNE
A8 MILANO-VARESE E D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 20 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sono state annullate le chiusure, sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, previste dalle 22:00 di questa sera, martedì 20, alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre, di seguito indicate:
Sulla A8 Milano-Varese:
-annullamento chiusura del tratto compreso tra Gallarate e l’allacciamento con la A36 Pedemontana Lombarda, verso Milano.
Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:
-annullamento chiusura del tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata di Besnate, in entrambe le direzioni.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.