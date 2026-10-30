A8 MILANO-VARESE E D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 23:00 DI LUNEDI’ 2 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 3 NOVEMBRE E DALLE 23:00 DI MERCOLEDI’ 4 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e l’allacciamento con la A36 Pedemontana Lombarda, verso Milano. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: via Vittorio Veneto, via Sanzio, via Vespucci, via Lombardia, via Pier Capponi Mornera, via Buonarroti, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare in A8, verso Milano, allo svincolo di Busto Arsizio.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima. Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, potrà percorrere la viabilità ordinaria: SP26, SS33 del Sempione verso Gallarate/Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e immettersi in A8, verso Milano, a Busto Arsizio.

Chi, invece, è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, potrà percorrere la viabilità ordinaria: SP26 in direzione Jerago, SS341 verso Solbiate Arno Albizzate, Via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa ed entrare in A8, verso Varese, dallo svincolo di Castronno.

Si ricorda la chiusura di Solbiate Arno Albizzate, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso Milano: Busto Arsizio, sulla A8 Milano-Varese;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso Varese: Castronno, sulla A8 Milano-Varese;

si ricorda la chiusura di Solbiate Arno Albizzate, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A26: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 5 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 6 NOVEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Milano.

Si precisa che gli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e Cavaria saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la viabilità ordinaria: via Monte Rosa, via Lario, via San Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via delle Industrie, viale Europa, via Molinello, SS341 verso Gallarate, SS33 del Sempione verso Busto Arsizio, SS336 della Malpensa in direzione A8 e rientrare in A8 a Busto Arsizio, verso Milano;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso Milano: Busto Arsizio, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso Varese: Castronno, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso la D08: Sesto Calende Vergiate, sulla D08.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima. Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, potrà percorrere la viabilità ordinaria: SP26, SS33 del Sempione verso Gallarate/Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e immettersi in A8, verso Milano, a Busto Arsizio.

Chi, invece, è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, potrà percorrere la viabilità ordinaria: SP26 in direzione Jerago, SS341 verso Solbiate Arno Albizzate, Via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa ed entrare in A8, verso Varese, dallo svincolo di Castronno;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso Milano: Busto Arsizio, sulla A8 Milano-Varese;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso Varese: Castronno, sulla A8 Milano-Varese;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A26: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.