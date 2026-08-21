A8 MILANO-VARESE E D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTUNE

Roma, 21 agosto 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di pavimentazione e di riqualifica delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 25 AGOSTO

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Cavaria, verso Varese.

Contestualmente sarà chiuso, per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, il Ramo di immissione sulla A8, verso Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto Castellanza-Cavaria:

verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS341 e rientrare in A8 a Cavaria o a Solbiate Arno Albizzate;

verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, giunti a Gallarate, percorrere via Bettolino, via Monte San Martino, la SP26, la SP49 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce;

per la chiusura del ramo di immissione D08/A8 verso Varese:

anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, al km 4+000 della Diramazione Gallarate-Gattico, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno, SS341 in direzione Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, verso Varese.

Chi supererà la stazione di Besnate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate e rientrare in A8 verso Varese allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

NELLE TRE NOTTI DI MARTEDI’ 25, MERCOLEDI’ 26 E GIOVEDI’ 27 AGOSTO, CON ORARIO 21:00-5:00 Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Cavaria, verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336, SS33 verso Gallarate, SS341 in direzione Varese e rientrare in A8 a Cavaria o a Solbiate Arno Albizzate;

verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336, SS33 verso Gallarate, via Bettolino, via Monte San Martino, SP26, SP49 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A8 Milano-Varese e Besnate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la A8 Milano-Varese e proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto allacciamento A8-Besnate, anticipare l’uscita allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336, SS33 verso Gallarate, via Bettolino, via Monte San Martino, SP26, SP49 ed entrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate;

per la chiusura del ramo di allacciamento A8/D08 da Varese, anticipare l’uscita allo svincolo di Solbiate Albizzate, percorrere la SP26 e la SP49 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate e percorrere la viabilità ordinaria fino alla stazione di Besnate.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 28 ALLE 5:00 DI SABATO 29 AGOSTO

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, verso Varese.

In alternativa, anticipare l’uscita a Gallarate, percorrere la SS341 verso Varese e rientrare in A8 a Cavaria o a Solbiate Arno Albizzate, verso Varese.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, al km 4+000 della Diramazione Gallarate-Gattico, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno, SS341 in direzione Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, verso Varese.

Chi supererà la stazione di Besnate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate e rientrare in A8 verso Varese allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.