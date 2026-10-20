A8 MILANO-VARESE E D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne previste dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 ottobre, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, come di seguito indicato:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e l’allacciamento con la A36 Pedemontana Lombarda, verso Milano. Si precisa che gli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e Cavaria saranno chiusi in entrata, in entrambe le direzioni.

in alternativa alla chiusura del tratto, si consiglia il seguente itinerario, che esclude un cantiere permanente in viabilità ordinaria, con senso unico alternato in corrispondenza di un cavalcavia sulla SS341:

dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere via Monte Rosa, via Lario, via San Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via delle Industrie, viale Europa, via Molinello, SS341 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 a Busto Arsizio, verso Milano;

per la chiusura di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso Milano: Busto Arsizio, sulla stessa A8;

per la chiusura di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso Varese: Castronno, sulla stessa A8;

per la chiusura di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Sesto Calende Vergiate, sulla D08.

Si precisa che la stazione di Besnate sarà contestualmente chiusa in entrata in entrambe le direzioni, come indicato nella successiva chiusura.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima. Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26, SS33 del Sempione, SS341, SS336 verso Busto Arsizio ed entrare in A8 alla stazione di Busto Arsizio;

per la chiusura dell’entrata di Besnate verso Milano: Busto Arsizio, sulla A8 Milano-Varese;

per la chiusura dell’entrata di Besnate verso Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla A8 Milano-Varese;

per la chiusura dell’entrata di Besnate verso la A26: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.