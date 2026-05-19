A8 MILANO-VARESE E D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE
A8 MILANO-VARESE E D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 19 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, secondo il seguente programma:
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 19 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 20 MAGGIO
Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima.
Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26, SS33 del Sempione, SS341 verso Gallarate ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Legnano o a Solbiate Arno Albizzate, in direzione Varese.
Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata di Gallarate verso Milano, per consentire lavori di installazione nuove barriere antirumore;
per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso Milano: Legnano, sulla A8 Milano-Varese;
per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso Varese: Solbiate Arno o Gallarate, sulla A8 Milano-Varese;
per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Sesto Calende Vergiate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e Busto Arsizio, verso Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A8 allo svincolo di Legnano.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 20 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 21 MAGGIO
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Varese, verso Varese.
L’area di servizio “Brughiera est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, potranno raggiungere Varese attraverso la SS341, mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, dovranno percorrere la SS341 verso Cavaria, la SP26, via De Gasperi, via Carabelli, via XXV Aprile e la SS341 in direzione Castronno-Gazzada.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 21 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 22 MAGGIO
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Varese e Solbiate Arno Albizzate, verso Milano.
L’area di servizio “Brughiera ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno percorrere la SS341 verso Gazzada/Castronno/Albizzate ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate. mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno percorrere la SS341 verso Gazzada/Castronno/Albizzate, via XXV Aprile, via Carabelli, via De Gasperi nel Comune di Albizzate, la SP26, la SS341 ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 22 ALLE 5:00 DI SABATO 23 MAGGIO
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano.
Si precisa che gli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Gallarate, la SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, la SS336 della Malpensa e rientrare in A8 verso Milano a Busto Arsizio.
Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata di Gallarate, verso Milano, per lavori di installazione delle nuove barriere antirumore;
per la chiusura del tratto verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SS341 verso Cavaria e la SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce;
per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso Milano: Busto Arsizio, sulla A8;
per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso Varese: Castronno, sulla A8;
per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso la D08/A26: Sesto Calende Vergiate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.