A8 MILANO-VARESE E A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE

Roma 28 luglio 2025 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 29 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 30 LUGLIO

Sulla A8 Milano-Varese

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 e Castellanza, verso Varese.

In alternativa, immettersi sulla A9 e uscire allo svincolo di Saronno, percorrere la SS527 verso Varese e rientrare in A8 allo svincolo di Castellanza.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso

-sarà chiuso, per chi proviene da Como, l’allacciamento con la A8, verso Varese.

In alternativa, si consiglia di uscire anticipatamente allo svincolo di Saronno, percorrere la SS527 verso Varese e rientrare in A8 allo svincolo di Castellanza.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 30 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 31 LUGLIO

Sulla A8 Milano-Varese

-sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l’allacciamento con la A9, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Legnano, percorrere via Cadorna, la SS33, la SP101, la SP300 e rientrare in A8 dallo svincolo di Lainate/Arese.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 31 LUGLIO ALLE 5:00 DI VENERDI’ 01 AGOSTO

Sulla A8 Milano-Varese

-sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e Legnano, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Busto Arsizio sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate, percorrere la SS341, la SS33, via Cadorna e entrare in A8 allo svincolo di Legnano;

-per la chiusura di Busto Arsizio, verso Milano: Legnano;

-per la chiusura di Busto Arsizio, verso Varese: Gallarate.