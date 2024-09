A8 MILANO-VARESE E A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 13 settembre 2024 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazioni, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Castellanza in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano;

-nelle tre notti di mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza, al km 18+000 della A8, immettersi sulla SP527 verso Rescaldina/Uboldo/Saronno ed entrare in A9 attraverso lo svincolo di Saronno, per riprendere il proprio itinerario in direzione Como/Chiasso.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-dalle 21:00 di venerdì 20 alle 5:0 di sabato 21 settembre, saranno chiusi gli svincoli di Origgio e Uboldo, in uscita per chi proviene da Lainate, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Uboldo o di Origgio.