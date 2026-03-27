A8 MILANO-VARESE E A60 TANGENZIALE DI VARESE: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 27 marzo 2026 – Sulla A8 Milano-Varese sulla A60 Tangenziale di Varese, per consentire ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 30 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 31 MARZO, IN MODALITA’ ALTERNATA

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla Strada Varese-Gazzada (SC5), verso Buguggiate.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Gazzada;

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla Strada Varese Gazzada (SC5), verso Buguggiate.

In alternativa, uscire allo svincolo di Gazzada, oppure proseguire sulla A8 verso Milano e uscire allo svincolo di Castronno;

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso via del Gaggiolo.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Buguggiate, oppure proseguire sulla A8 verso Milano e uscire allo svincolo di Castronno.

Sulla A60 Tangenziale di Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Via del Gaggiolo, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa si consiglia:

verso Milano: entrare a Buguggiate o a Castronno;

verso Varese: percorrere la SS341 e raggiungere Varese attraverso la viabilità ordinaria.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.

DALLE 23:00 DI LUNEDI’ 30 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 31 MARZO

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di allacciamento sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Monza e Rho.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Monza, seguire le indicazioni per Brescia/Venezia e immettersi in A4.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Varese, uscire a Lainate-Arese e rientrare dallo sesso svincolo verso Milano, uscire a Fiera Milano ed entrare sulla A52 Tangenziale nord in direzione Monza;

verso Rho, percorrere la A4 verso Torino, uscire a Pero, seguire le indicazioni per SS33 del Sempione, entrare sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Varese, uscire a Lainate Arese e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, uscire a Fiera Milano ed entrare sul Raccordo Fiera Milano (R37), in direzione Rho.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 31 MARZO ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 1 APRILE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Milano.

In alternativa si consiglia:

in uscita per chi proviene da Milano, i veicoli leggeri potranno uscire a Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord; i veicoli pesanti potranno uscire allo svincolo di Origgio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per poi percorrere la SP233 della Varesina, verso Lainate Arese;

in entrata verso Milano, percorrere la SP300, SP101, SS33 del Sempione ed entrare in A4 attraverso il nodo di Pero, in direzione Milano.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 1 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 2 APRILE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiusa l’entrata di Busto Arsizio, verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare a Gallarate o immettersi in A8 verso Milano, uscire a Castellanza e rientrare dallo stesso svincolo verso Varese;

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda, verso Osio Sotto.

In alternativa, uscire allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria fino allo svincolo di Solbiate Olona.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 2 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 3 APRILE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire a Busto Arsizio o a Cavaria, sulla A8, o alla stazione di Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.