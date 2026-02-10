A8 MILANO-VARESE E A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

Sulla A8 Milano-Varese:

-saranno chiusi, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho e il ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord, verso Monza.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Rho;

per la chiusura del ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord, uscire dalla A8 allo svincolo Fiera Milano, seguire le indicazioni per A50/Tangenziale ovest e SS33 del Sempione, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo, seguendo le indicazioni per A52/Monza.

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il ramo di immissione sul Raccordo di Baranzate, verso Rho.

In alternativa, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per immettersi poi sulla A8 verso Milano o Varese.

In ulteriore alternativa, proseguire verso Monza e uscire a Baranzate;

-sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene dalla A51 Tangenziale est. In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Mazzo di Rho o Bollate Novate.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.