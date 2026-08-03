A8 MILANO-VARESE: DEVIAZIONE OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: DEVIAZIONE OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI CASTELLANZA
Roma, 3 agosto 2026 – Per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, dalle 22:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 agosto, chi percorre la A8 Milano-Varese da Varese verso Milano, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Castellanza.
Dopo l’uscita obbligatoria a Castellanza, rientrare dallo stesso e riprendere il proprio itinerario in direzione Milano.