A8 MILANO-VARESE: DEVIAZIONE OBBLIGATORIA NOTTURNA SULLA A9 E CHIUSURA USCITA CASCINA MERLATA
Roma, 28 febbraio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
-dalle 22:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 marzo, chi percorre la A8 Milano-Varese, da Varese verso Milano, verrà obbligatoriamente deviato sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Chiasso.
Dopo la deviazione obbligatoria sulla A9 verso Chiasso, uscire a Uboldo e rientrare dallo stesso svincolo verso la direttrice A8/Milano;
-dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Cascina Merlata, in uscita per chi proviene da Varese.
In alternativa si consiglia di immettersi in A50 Tangenziale ovest, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) ed entrare in A4 attraverso il nodo di Pero; in ulteriore alternativa, uscire a Milano viale Certosa e rientrare dallo stesso svincolo verso Torino.