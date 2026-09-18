A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE SVINCOLO CASTELLANZA

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 7:00 di sabato 19 alle 20:00 di domenica 20 settembre, in modalità continuativa;

-dalle 21:00 di lunedì 21 alle 5:00 di martedì 22 settembre;

-dalle 21:00 di mercoledì 23 alle 5:00 di giovedì 24 settembre;

-dalle 21:00 di venerdì 25 alle 20:00 di domenica 27 settembre, in modalità continuativa.

In alternativa, entrare allo svincolo di Legnano.

Si precisa che, dalle 22:00 di venerdì 25 alle 5:00 di sabato 26 settembre, sarà chiuso il tratto Castellanza-allacciamento A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Milano; di conseguenza, in tale orario, percorrere la SS527 verso Busto Arsizio, la SS33 in direzione Milano, entrare in A4 attraverso il nodo di Pero e in A8 dal nodo Fiera.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.