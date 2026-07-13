A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE PER UNA NOTTE USCITA SVINCOLO DI LEGNANO E IMMISSIONE A9
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE PER UNA NOTTE USCITA SVINCOLO DI LEGNANO E IMMISSIONE A9
Roma, 13 luglio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Milano e da Varese.
In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza;
-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza, percorrere la SP527 Bustese verso Rescaldina/Uboldo/Saronno ed entrare in A9 verso Chiasso allo svincolo di Saronno.
In ulteriore alternativa, una volta che il traffico verrà obbligatoriamente deviato sulla A8 verso Milano, potrà uscire a Lainate e rientrare dallo stesso svincolo verso Varese, per poi immettersi in A9 in direzione Chiasso.