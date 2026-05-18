A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO VARESE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO D08-CAVARIA E ALLACCIAMENTO D08-CASTRONNO

Roma, 18 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 21 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 22 MAGGIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, verso Varese. Contestualmente sarà chiuso, per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, il Ramo di immissione sulla A8, in direzione Varese.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto allacciamento D08-Cavaria, anticipare l’uscita dalla stazione di Gallarate, immettersi sulla SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate e rientrare in A8 verso Varese allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Chi supererà Gallarate, verrà deviato obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Besnate, immettersi sulla SP26 verso Jerago, sulla SS341 in direzione Cavaria ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;

per la chiusura del Ramo di allacciamento D08/A8 verso Varese, anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno, SS341 in direzione Cavaria ed entrare in A8 verso Varese allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate o a Castronno.

Chi supererà Besnate, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate o a Castronno.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 22 ALLE 5:00 DI SABATO 23 MAGGIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Castronno, verso Varese. Contestualmente sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A8, verso Varese.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita a Gallarate, proseguire sulla SP341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate/Castronno e rientrare in A8 verso Varese a Castronno.

Chi supererà Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Besnate, al km 4+000, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno, SS341 in direzione Albizzate/Castronno e rientrare in A8 allo svincolo di Castronno; i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione del sottopasso non percorribile dai veicoli pesanti, nel Comune di Albizzate, dovranno anticipare l’uscita a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno Albizzate, via De Gasperi, via Carabelli, via XXV Aprile, SS341 verso Castronno e rientrare in A8 allo svincolo di Castronno.

Chi supererà Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Besnate, al km 4+000, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno/Albizzate, via De Gasperi, via Carabelli, via XXV Aprile, SS341 verso Castronno e rientrare in A8 allo svincolo di Castronno;

per la chiusura del Ramo di allacciamento D08/A8 verso Varese, anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno, SS341 in direzione Cavaria ed entrare in A8 verso Varese allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate o a Castronno.

Chi supererà Besnate, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate o a Castronno.