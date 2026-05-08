A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO MILANO TRATTI BUSTO ARSIZIO-CASTELLANZA E BUSTO ARSIZIO-LEGNANO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO MILANO TRATTI BUSTO ARSIZIO-CASTELLANZA E BUSTO ARSIZIO-LEGNANO
Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza, verso Milano.
Si precisa che lo svincolo di Busto Arsizio sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la SS336 verso Malpensa, uscire allo svincolo SS33 del Sempione, entrare sulla SS33 verso Busto Arsizio-Castellanza, proseguire sulla SP527 Bustese in direzione Rescaldina e rientrare in A8 verso Milano allo svincolo di Castellanza;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Milano: Castellanza;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Varese: Gallarate;
-dalle 22:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Legnano, verso Milano.
Si precisa che lo svincolo di Busto Arsizio sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336 verso Malpensa, uscire allo svincolo SS 33 del Sempione, entrare sulla SS33 verso Busto Arsizio-Castellanza-Legnano-Cerro Maggiore, via Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare in A8 verso Milano allo svincolo di Legnano;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Milano: Castellanza;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Varese: Gallarate.