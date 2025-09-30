A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO MILANO DEI TRATTI CASTELLANZA-ALLACCIAMENTO A9 E LEGNANO-ALLACCIAMENTO A9

Roma, 30 settembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e l’allacciamento A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Milano.

Si precisa che lo svincolo di Legnano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Varese.

In alternativa, si consiglia, per la chiusura del tratto:

-verso Milano: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Legnano-Cerro-Parabiago-Nerviano-Pogliano-Rho-Milano, immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza e quindi sulla A8 in direzione Milano, attraverso il nodo Fiera Milano;

-verso Chiasso: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la SP527 Bustese verso Rescaldina-Uboldo-Origgio ed entrare in A9 a Saronno, in direzione di Chiasso.

Per la chiusura dell’entrata di Legnano:

-verso Milano: percorrere la SS33 del Sempione verso Cerro-Parabiago-Nerviano-Pogliano-Rho- Milano, immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza e quindi sulla A8 verso Milano attraverso il nodo Fiera Milano;

-verso Varese: Castellanza, sulla stessa A8;

-verso A9/Chiasso: Saronno, sulla A9;

-nelle due notti di giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, con orario 21:00-5:00 sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Milano.

Si precisa che lo svincolo di Legnano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Varese.

In alternativa, si consiglia, per la chiusura del tratto:

-verso Milano: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: via Papa Giovanni XXIII, via Cadorna verso Legnano, SS33 del Sempione in direzione Cerro-Parabiago- Nerviano- Pogliano-Rho-Milano proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza e immettersi poi sulla A8 verso Milano, attraverso il nodo Fiera Milano; –

-verso Chiasso: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, proseguire sulla viabilità ordinaria: via Papa Giovanni XXIII, via Cadorna verso Legnano, SS33 del Sempione in direzione Castellanza, SP27 Bustese verso Rescaldina-Uboldo-Origgio ed entrare in A9 verso Chiasso allo svincolo di Saronno.

Per la chiusura dell’entrata di Legnano:

-verso Milano: percorrere la SS33 del Sempione verso Cerro-Parabiago-Nerviano-Pogliano-Rho- Milano, immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza e quindi sulla A8 verso Milano attraverso il nodo Fiera Milano;

-verso Varese: Castellanza, sulla stessa A8;

-verso A9/Chiasso: Saronno, sulla A9.