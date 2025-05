A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE USCITE DI GALLARATE E LAINATE

Roma, 20 maggio 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, saranno chiuse le stazioni di Gallarate, in uscita provenendo da Milano, e Lainate, in uscita provenendo da Varese, secondo il seguente programma:

-dalle 21:00 di stasera, martedì 20, alle 5:00 di mercoledì 21 maggio, sarà chiusa la stazione di Gallarate, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia lo svincolo di Busto Arsizio;

-dalle 21:00 di di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 maggio, sarà chiusa la stazione di Lainate, in uscita per chi proviene da Varese/Chiasso.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Varese: Legnano;

per chi proviene da Chiasso: Origgio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso;

-dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 maggio sarà chiusa la stazione di Lainate, in uscita per chi proviene da Varese/Chiasso.

Si ricorda che nella stessa notte, sulla A8, con orario 21:00-5::00, sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e Legnano, verso Milano, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gallarate, percorrere la SS33 del Sempione fino a raggiungere la viabilità cittadina;

per chi proviene da Chiasso: Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso;

-dalle 21:00 di di Venerdì 23 alle 5:00 di sabato 24 maggio, sarà chiusa la stazione di Lainate, in uscita per chi proviene da Varese/Chiasso.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Varese: Legnano;

per chi proviene da Chiasso: Origgio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso.