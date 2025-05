A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI ORIGGIO OVEST

Roma, 14 maggio 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di giovedì 15 e venerdì 16 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza.