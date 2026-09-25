A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI LEGNANO

A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A8

Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 settembre, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiusa lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso/Como, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, al km 15+700, percorrere la SP527 Bustese in direzione Rescaldina/Castellanza ed entrare in A8, verso Varese, allo svincolo di Castellanza.

In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8, verso Milano, uscire a Lainate, al km 8+200, percorrere la viabilità ordinaria: SP119, SP300, SP101, in direzione Rho, SS33 del Sempione, verso Pogliano/Nerviano/Parabiago/Cerro Legnano/Castellanza, SP527 Bustese, in direzione Rescaldina ed entrare in A8, verso Varese, a Castellanza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.