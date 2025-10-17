A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI LAINATE ARESE
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di competenza Città Metropolitana di Milano, nelle cinque notti di lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia:
per i veicoli leggeri, uscire a Baranzate sulla A52 Tangenziale nord di Milano o allo svincolo di Origgio sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e percorrere la SP233 della Varesina in direzione Arese;
per i veicoli pesanti, uscire allo svincolo di Origgio sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e percorrere la SP233 della Varesina in direzione Arese.