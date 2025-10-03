A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI CASCINA MERLATA
Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso lo svincolo di Cascina Merlata, in uscita per chi proviene da Varese, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 ottobre;
-dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 ottobre.
In alternativa, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) ed entrare in A4 attraverso il nodo di Pero; in ulteriore alternativa, uscire a Milano viale Certosa e rientrare dallo stesso svincolo verso Torino.