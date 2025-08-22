A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI BUSTO ARSIZIO
Roma, 22 agosto 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, nelle quattro notti di lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia:
anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza, al km 18+000 e percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Gallarate e SS336 della Malpensa;
proseguire sulla A8 verso Varese, uscire a Gallarate al km 29+900 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi uscire a Busto Arsizio;
proseguire sulla A8 verso Varese, immettersi sulla A36 Pedemontana Lombarda, verso Lentate sul Seveso, uscire a Solbiate Olona, al km 1+000 e rientrare dallo stesso svincolo in direzione della A8, immettersi in A8 verso Milano e uscire a Busto Arsizio.