A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Roma, 29 luglio 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano e da Varese.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti uscite:

-per chi proviene da Milano: Gallarate;

-per chi proviene da Varese: Castellanza.

In ulteriore alternativa, si potrà utilizzare l’uscita della stazione di Solbiate Olona sulla A36 Pedemontana Lombarda.