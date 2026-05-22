A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI BUGUGGIATE

SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI BUGUGGIATE

Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nelle cinque notti di lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 maggio, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Gazzada o di Castronno.

Sulla Strada Varese-Gazzada:

-sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in entrata verso Varese.

In alternativa, proseguire sulla A60 Tangenziale di Varese, uscire al primo svincolo verso la SP57 Gazzada/Morazzone e percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Varese città.