A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLI DI BUSTO ARSIZIO E SOLBIATE ARNO ALBIZZATE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLI DI BUSTO ARSIZIO E SOLBIATE ARNO ALBIZZATE
Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 ottobre e dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza, oppure proseguire in A8 verso Varese e uscire a Gallarate;
-nelle due notti di giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in uscita per chi proviene da Varese.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Castronno, oppure proseguire in A8 verso Milano e uscire allo svincolo di Cavaria.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.